Vienna: Fognini eliminato dall'argentino Schwartzman

Fabio Fognini è stato eliminato dall'Erste Bank Open", torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.837.190 euro, in corso sul veloce indoor della Wiener Stadthalle, a Vienna. Il ligure, n.36 del ranking, ha ceduto per 6-2, 7-5, all'argentino Diego Schwartzman, n.16 Atp e ottava testa di serie, finalista in questo torneo nell'edizione del 2019 e reduce dalla finale ad Anversa persa contro Sinner.

Sinner esordio vincente, Opelka ko - Jannik Sinner - in piena corsa per le Nitto Atp Finals - comincia nel migliore dei modi il torneo di Vienna: nel suo match d'esordio ha sconfitto lo statunitense Reilly Opelka 6-4 6-2 in un'ora e due minuti di gioco. Al prossimo turno Sinner affronta Dennis Novak.

Sonego esordio ok, battuto tedesco Koepfer - Lorenzo Sonego ha aperto nel migliore dei modi l'Italian day all'"Erste Bank Open", ATP 500 di Vienna. Sono infatti cinque gli azzurri in campo nella giornata oggi: per quattro - Sinner, Sonego, Fognini e Musetti - si tratta dell'esordio nel torneo, mentre Berrettini è impegnato già nel secondo turno. Il 26enne torinese, n.23 del ranking, ha sconfitto 6-4 6-3, in un'ora e 20 minuti, il tedesco Dominik Koepfer, n.62 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser (al posto del cileno Cristian Garin). Domani negli ottavi Sonego dovrà vedersela con il norvegese Casper Ruud, n.8 del ranking e 4 del seeding, in corsa per un posto alle Nitto Atp Finals.