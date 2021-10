Tennis: maratona Sinner verso Atp Finals, domani Vienna

Maratona Jannick Sinner verso le Atp Finals di Torino. Dopo il quarto torneo vinto in stagione, il tennista altoatesino non nasconde di puntare alla qualificazione in extremis alla competizione tra gli otto migliori al mondo, in programma dal 14 novembre in Italia, e domano torna gia' in campo a Vienna, a sole 48 ore dalla vittoria di Anversa.

Sono sei gli italiani in campo nel penultimo torneo prima delle Finals (Parigi Bercy e' lo sprint finale) a cominciare da Matteo Berrettini - gia' qualificato per Torino - che stasera gioca contro l'australiano Popyrin. Sinner, numero 7 del tabellone, e' in campo domani contro l'americano Opelka. Per staccate un biglietto per Torino deve recuperare 110 punti al polacco Hurkcacz, che al primo turno affronta Murray. Sempre domani gli altri quattro italiani in campo: Fognini contro Schwartzman, Mager con l'austriaco Novak, Musetti opposto a Monfils e Sonego a Garin.

Il trionfo ad Anversa, quarto titolo di un 2021 da applausi, consente di guadagnare altre due posizioni e portarsi all'11esimo posto (nuovo best ranking) a Jannik Sinner, ad appena 118 punti dalla Top Ten