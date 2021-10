Atp Indian Wells: vince Norrie, Sinner indietro per le Finals

E' Cameron Norrie il trionfatore di Indian Wells: ha vinto il suo primo Masters 1000, diventando il numero 15 nel ranking mondiale nonché primo britannico nella classifica Atp. Nikoloz Basilashvili ha avuto la peggio in tre set (3-6, 6-4, 6-1) e Norrie, con i punti guadagnati sul cemento californiano, scavalca Jannik Sinner nel ranking Atp race valido per l'accesso alle Finals di Torino.

L'ex numero 26 al mondo è diventato così il primo giocatore fuori dalla top 25 a vincere a Indian Wells dopo Ivan Ljubicic nel 2010, nonché il primo britannico. "Significa così tanto per me, è il mio miglior titolo. Sono così felice. Non riesco nemmeno a descrivere come mi sento in questo momento", ha detto Norrie a caldo. Nella notte prima della finale le sue tre paia di scarpe erano sparite dallo spogliatoio. "Ho cercato ovunque.

Non so cosa abbia la gente contro gli inglesi per aver rubato le scarpe, ma non sono riuscito a riaverle. Per fortuna non avevo l'anello nuziale attaccato", ha spiegato, riferendosi a quanto accaduto nei giorni scorsi ad Andy Murray (a cui poi le scarpe, con tanto di fede, erano state restituite dopo un appello sui social).

Nel ranking dell'Atp race per le Finals di Torino il 26enne residente a Londra ha guadagnato quattro posizioni (2.795 punti) e ora è decimo mentre Sinner (2.595) ne ha persa una, scendendo all'11/a. Al Pala Alpitour dal 14 al 21 novembre prossimi si sfideranno i primi otto: considerando Nadal (2.985), che è ottavo, fuori dai giochi per il problema al piede, l'obiettivo è di superare Hubert Hurkacz (2,955), che è nono. La caccia ai punti per il 20enne di Sesto Pusteria riprende però già questa settimana, da prima testa di serie allo European open di Anversa (Belgio), torneo Atp 250. Beneficiando di un bye al primo turno, al secondo affronterà il vincente tra Lorenzo Musetti e Gianluca Mager.