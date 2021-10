Tennis: bis di Sinner a Sofia, sconfitto Monfils in due set

L'azzurro Jannik Sinner ha vinto la finale del torneo Atp di Sofia battendo due set a zero il francese Gael Monfils col punteggio di 6-3, 6-4. L'altoatesino, che proprio nella capitale bulgara aveva conquistato il suo primo successo in carriera un anno fa, conquista così il suo quarto trofeo nel circuito. L'azzurro adesso vede la possibilita' di accedere alle Atp Finals di Torino, dove Berrettini ha gia' un posto. Quelli di oggi sono infatti punti preziosi per entrare nei primi 8 della 'race' per Torino. Ora e' decimo, con Nadal certo del forfait.

"Sono felice di essere di nuovo il vincitore a Sofia. E' la partita più bella che ho giocato questa settimana, dovevo farlo" ha detto Iannik Sinner, che in finale si è confermato campione del torneo ATP 250 in Bulgaria, battendo il francese Gael Monfils 6-3, 6-4. "Giocare contro Gael non è mai facile" ha aggiunto l'italiano, che in realtà ha avuto sempre la partita in pugno. "Penso che nei momenti cruciali sono stato un po' più fortunato di lui, mi ha aiutato. Abbiamo avuto scambi lunghi, è stato un incontro anche fisico" ha concluso Sinner.