Raducanu: 'Finale Us open? Vista in tv quasi non sembravo io'

"Quando stavo guardando la finale sembrava quasi che non fossi io a giocare e a tirare fuori alcuni di quei colpi". Così Emma Raducanu raccontando alla Bbc le proprie sensazioni nel rivedersi durante la finale degli ultimi Us Open. La 18enne britannica ha avuto la meglio sulla 19enne canadese Leylah Fernandez, l'11 settembre scorso, per 6-4, 6-3.

Raducanu ha festeggiato lo storico trionfo a New York prima di tornare a Londra ieri. "Ho visto la finale e ho cercato di ricordare come ci si sentiva. È ancora un'esperienza così coinvolgente. Ne ho amato ogni momento, ma è qualcosa difficile da comprendere. Ero davvero orgogliosa di come ho superato alcuni momenti difficili", ha spiegato.