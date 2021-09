Nadal con le stampelle,"starò fermo qualche settimana"

Rafael Nadal resterà lontano dai campi da tennis per qualche tempo. Lo ha annunciato lui stesso con un post sul suo profilo Instagram dove ha pubblicato una sua foto con le stampelle ed il piede sinistro fasciato. Lo spagn olo si è sottoposto ad un trattamento al piede e ora dovrà osservare un periodo di riposo.

"Ciao a tutti, non comunico con voi attraverso i social da un po' di tempo - ha scritto Nadal - Vi dico che ero a Barcellona con il mio team e l'equipe medica, per ricevere un trattamento al piede che mi porterà ad avere qualche giorno di riposo e qualche settimana fuori dal campo- Sono già tornato a casa e in fase di recupero. Grazie a tutti per il supporto!".