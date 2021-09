Tennis: Us Open; Medvedev primo finalista

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Daniil Medvedev è il primo finalista degli Us Open. Il russo ha battuto in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-2. Medvedev - alla seconda finale dello slam newyorchese - affronterà il vincente della sida tra il numero uno al mondo, Novak Djokovic ed il tedesco Alexander Zverev. (ANSA).