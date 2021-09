Us Open: Raducanu contro greca Sakkari

Da un lato la 18enne britannica Emma Raducanu (numero 150 Wta) sfida la 26enne greca Maria Sakkari (18/a), dall'altro l'appena diciannovenne Leylah Fernandez (73/a) incontra la numero due al mondo Aryna Sebalenka. Prosegue nello Us Open il sogno delle due teenagers, che hanno raggiunto le semifinali sui campi di cemento di Flushing Meadows.

Sakkari, ultima a qualificarsi, ha sconfitto in due set (6-4, 6-4) la numero 4 al mondo Karolina Pliskova. La greca si è esibita in una delle migliori prestazioni della sua carriera: "Sono impressionata", ha ammesso. "Mi sono fidata del mio servizio, ma ora - ha aggiunto - mi fiderò ancora di più". Si confronterà con Raducanu, tennista con il punteggio più basso nella storia a raggiungere le semifinali nello Slam di New York.