Krejcikova rimonta e vince dopo timeout di 6', Muguruza furiosa

Teso scambio di battute a rete nel corso degli ottavi di finale dello Us open: a Garbine Muguruza non sono andati giù i 6 minuti di medical timeout di Barbora Krejcikova, che proprio al termine della pausa ha recuperato lo svantaggio e l'ha sconfitta in due set. "Grazie, mi dispiace" ha detto la tennista ceka a fine partita, sentendosi rispondere dalla spagnola a cui ha stretto la mano: "E' così poco professionale" .

Krejcikova ha chiamato il timeout quando l'avversaria la stava battendo per 6-5 durante il secondo set. "Stavo attraversando un momento terribile nell'ultima fase della partita, non riuscivo nemmeno a respirare ed è stato molto opprimente perché non so cosa stesse succedendo. Ho iniziato a sentire forti vertigini, tutto si muoveva nella mia mente, per questo ho richiesto" la pausa, ha detto poi la ceka, secondo quanto riporta il sito puntodebreak.com. Una volta rientrata, ha recuperato e vinto. Muguruza ha invece interpretato quello stop come un modo per tagliare il ritmo dell'incontro in un momento in cui era in forma e poteva portare la sfida verso un terzo set.

Di gesti analoghi che sarebbero stati commessi anche da Tsitsipas si è parlato nel circuito maschile.