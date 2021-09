Tennis: Us Open, Sinner raggiunge Seppi e Berrettini al terzo turno

Jannik Sinner accede al terzo turno degli Us Open di tennis. Il 20enne altoatesino, n.16 al mondo e 13 del seeding, ha battuto il 18enne statunitense Zachary Svajda (n.716, che aveva eliminato al primo turno Marco Cecchinato) con il punteggio di 6-3 7-6(7-2) 6-7(6-8) 6-4.

Il prossimo avversario di Sinner sarà stasera il 35enne francese Gael Monfils, 17ma testa di serie del tabellone Usa. In campo oggi per il terzo turno anche Andreas Seppi contro il tedesco Oscar Otte e Matteo Berrettini contro il bielorusso Ilya Ivashka. (ANSA).