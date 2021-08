Serena Williams rinuncia agli Us Open per infortunio

Gli Us Open perdono una delle protagoniste piu' attese prima ancora di cominciare. Serena Williams, n.16 della classifica mondiale WTA e sei volte vincitrice del torneo americano, ha dato forfait per infortunio.

Lo ha annunciato la stessa campionessa americana, sul suo profilo Instagram. "Dopo un'attenta considerazione e dietro consiglio del mio staff medico, ho deciso di rinunciare agli Us Open per guarire completamente dal problema al tendine del ginocchio - la breve nota di Serena - New York è una delle città più affascinanti al mondo, e gli Us Open sono uno dei miei tornei preferiti: farò il tifo per tutti da lontano. Grazie per il supporto senza sosta, ci rivediamo presto". Gli Us Open cominceranno lunedì prossimo per concludersi il 12 settembre.

Williams, 39 anni, aveva vinto l'ultima edizione nel 2014.