Avanti Cecchinato e la Paolini a Winston-Salem e Chicago

Buona la prima per i tennisti azzurri Marco Cecchinato e Jasmine Paolini, impegnati rispettivamente sui campi in cemento di Winston-Salem in North Carolina e di Chicago in Illinois. Il 28enne palermitano n.83 al mondo ha battuto il 30enne statunitense Tennys Sandgren (n.85) col punteggio di 6-4 6-4, mentre la 25enne toscana n.100 del ranking mondiale ha eliminato la 30enne giapponese Misaki Doi (n.95) per 6-4 6-2.