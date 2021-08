A Cincinnati vincono Zverev e la Barty

A Cincinnati il tedesco Alexander Zverev e l'australiana Ashleigh Barty vincono i rispettivi Master 1000 di Atp e Wta, a pochi giorni dall'inizio degli Us Open. Zverev, n.5 al mondo, ha battuto in finale il russo Andrey Rublev (n.7) per 6-2 6-3. La Barty, n.1 del ranking mondiale, ha eliminato invece la svizzera Jil Teichmann con il punteggio di 6-3 6-1.

Osaka scivola al 3/o posto Wta, Zverev sale un gradino Atp - Prosegue il momento no di Naomi Osaka: la tennista giapponese scivola dal secondo al terzo posto della classifica mondiale del tennis femminile, superata, dalla bielorussa Aryna Sabalenka. Al primo posto si conferma l'australiana Barty, vincitrice ieri del torneo di Cincinnati, un WTA 1000. Balzo in avanti di cinque posizioni per la tedesca Kerber, che sale al 17/esimo posto e ritorna cosi' alla top 20. Tra gli uomini, nel ranking Atp, saldo il primo posto di Novak Djokovic; la vittoria a Cincinnati consente al tedesco Zverev di salire dal quinto al quarto posto, scavalcando Rafa Nadal. Sempre ottavo Matteo Berrettini, miglior italiano, mentre Sinner sedicesimo perde una posizione