Wta Cincinnati: Paolini e Giorgi subito fuori

Giornata d'esordio amara per Jasmine Paolini e Camila Giorgi nel "Western & Southern Open", torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 1.835.490 dollari in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio.

La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.101 del ranking, promossa dalle qualificazioni, doveva vedersela con la russa Veronika Kudermetova, n.32 WTA. La 24enne di Kazan era in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei confronti diretti e si era imposta proprio nelle ultime due sfide disputate al primo turno delle qualificazioni degli Australian Open del 2019 ed al primo turno del WTA di Hua Hin nel 2017 (Paolini a segno invece nel primo turno delle qualificazioni di Praga, sempre nel 2017).

Il match è stato rinviato più volte a causa della pioggia.

Quando finalmente l'azzurra è potuta scendere in campo non ha trovato il ritmo giusto per entrare in partita. Kudermetova si è imposta 63 62 in un'ora e 9 minuti di gioco. Una grossa differanza l'ha fatta il servizio: la russa ha piazzato ben 9 ace, l'azzurra ha commesso 4 doppi falli.

Camila Giorgi, risalita al n.34 del ranking dopo il trionfo nel "1000" di Montreal, in tabellone a Cincinnati grazie allo "special exempt" (la possibilità per chi non ha la classifica di entrare direttamente nel tabellone principale se la settimana precedente, in un torneo della stessa tipologia, ha raggiunto almeno le semifinali), ritrovava invece dall'altra parte della rete la statunitense Jessica Pegula, n.26 WTA, appena battuta nel penultimo atto a Montreal. La 29enne di Macerata non aveva evidentemente ancora smaltito la stanchezza e l'emozione perchè questa volta non è riuscita a scalfire la solidità dell'avversaria. Parte subito sotto 4-0 e riesce solo a limitare i danni nel primo set che la Pegula si aggiudica 62. La storia e il punteggio non cambiano nel secondo, così il finale è 62 62 per l'americana in un'ora e 12 minuti. Giorgi, che non poteva non risentire di una settimana importante, bella e dispendiosa come quella vissuta a Montreal, non è stata supportata dal servizio: ha commesso 4 doppi falli e conquistato solo il 55% dei punti con la prima e il 33% con la seconda.