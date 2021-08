Medvedev vince il torneo di Toronto

Il russo Daniil Medvedev ha vinto il suo quarto titolo Atp Masters 1000, battendo il 23enne americano Reilly Opelka 6-4, 6-3 al 'National bank open' giocato sui campi di cemento di Toronto (Canada).

E' il primo russo a vincere il torneo dopo il trionfo di Marat Safin nel 2000. Medvedev (numero 2 al mondo) si è imposto sul giovane americano (32/0 nel ranking prima di questo torneo), che ha disputato la sua prima finale in un Master 1000, dopo un'ora e 25 minuti di gioco.

"Con Novak Djokovic e Rafael Nadal che giocavano, sembrava un risultato inarrivabile. Ora ho quattro vittorie in cinque finali, che è un buon punteggio. Sono solo felice. Voglio ottenere di più", ha detto Medvedev in un'intervista a fine partita.