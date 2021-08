I dubbi di Federer, il futuro è molto incerto

"Questa settimana devo incontrare i miei medici e la mia squadra, poi vedremo cosa succederà. Per il momento è tutto ancora un po' incerto". Così Roger Federer, in un'intervista al quotidiano svizzero 'Blick', descrive la propria situazione, cinque giorni dopo aver festeggiato quarant'anni. L'ex numero uno al mondo, oggi nono nel ranking Atp, ha disputato solo 13 match nel 2021, dopo una stagione 2020 segnata dalla pandemia di coronavirus e da due operazioni al ginocchio, durante la quale ha giocato solo sei volte.

"Sto bene. Ero in vacanza. Non ho fatto nulla per un po' - ricorda - a causa del mio ginocchio. Ho dovuto fermare tutto dopo Wimbledon".