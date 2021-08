Kenin e le sorelle Williams saltano l'Open di Cincinnati

Il tabellone femminile del Western & Southern Open di Cincinnati perde tre protagonista. Le sorelle Serena Williams e Venus Williams, e Sofia Kenin hanno infatti annunciato che non parteciperanno, come si legge sul sito del torneo.

"Settimana prossima non potrò giocare perché sono ancora nella fase di recupero recuperare dal mio infortunio alla gamba di Wimbledon. Spero di tornare in campo molto presto", ha spiegato Serena Williams, due volte vincitrice del torneo Wta 1000 nell'Ohio. Anche la numero 4 al mondo Kenin ha spiegato che la sua decisione è legata alla "necessità di un'altra settimana" di tempo per smaltire un infortunio a un piede, con la speranza poi di essere in campo agli Us Open.