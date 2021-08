Tennis: Washington, Sinner vince il suo terzo titolo

Jannik Sinner ha vinto il Citi Open, torneo Atp 500 con montepremi da 1.895.290 dollari giocato sui campi in cemento di Washington. Il 19enne altoatesino, n.24 del ranking e quinta testa di serie, ha battuto in finale il 26enne statunitense Mackenzie McDonald (n.107) per 7-5 4-6 7-5. Per Sinner, che non ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo, si stratta del terzo titolo in carriera.

Da oggi Sinner sale al n.15 della classifica Atp, suo best ranking. Il 19enne di Sesto Pusteria (Bolzano) diventa anche il più giovane vincitore di un '500'. Ed è il secondo italiano a raggiungere la finale in tutte e tre le categorie di tornei Atp (250, 500 e 1000) nella stessa stagione dopo Matteo Berrettini, ma il primo a vincere a Washington.