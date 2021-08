Stella Sinner si riaccende a Washington

La stella di Jannik Sinner è tornata a splendere nella finale del Washington Citi Open. Reduce da un periodo di offuscamento, che l'aveva portato a rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo, nella notte italiana l'altoatesino ha vinto il terzo titolo della sua giovane carriera (dopo Sofia l'anno scorso e Melbourne a gennaio), battendo in tre set (7-5, 4-6, 7-5) l'americano Mackenzie McDonald. "Sono molto contento - ha poi commentato Sinner - E' stato un bel match, molto combattuto, in ogni singolo set. Ho cercato di mantenere la calma e di sfruttare al meglio le mie possibilità". A 19 anni, il numero 24 del mondo grazie a questo successo si appresta a scalare la classifica fino alla 15/a posizione, suo best ranking. E' diventato inoltre il più giovane vincitore di un torneo ATP 500 da quando la categoria è stata creata nel 2009, strappando il record di precocità ad Alexander Zverev, 20 anni quando vinse a Washington nel 2017. "A questi record non do molto peso - ha aggiunto Sinner - Ci sono molti giocatori che hanno fatto meglio di me. Io voglio solo lavorare duro e fare buone partite. Ho ancora molta strada davanti e devo migliorare. Prima di questa bella settimana avevo perso tre o quattro tornei al primo turno, ma non si può essere continui a questa età come i giocatori di 25, 26 anni". McDonald (n.107, ma anche lui in risalita fino al 64/mo) ha giocato la sua prima Finale ATP. Lo statunitense ha salvato 16 break point su 21 di cui 10 nel primo set, è stato bravo a rimontare nel secondo dopo essere stato sotto 5-2, prima di cedere nel terzo e decisivo. Sinner, 20 anni il 16 agosto, sul cemento della capitale ha iscritto il proprio nome nella storia del torneo succedendo ad altri astri nascenti come Andy Roddick, 18 anni nel 2001 e Juan Martin del Potro, 19 anni nel 2008. Ed ha accresciuto il suo montepremi di 350.755 dollari, il che non guasta.