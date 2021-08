Tennis: Washington; Nishikori in semifinale dopo due anni

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 07 AGO - Per la prima volta dopo oltre due anni il giapponese Kei Nishikori ha raggiunto la semifinale di un torneo Atp: al Citi Open di Washington, dopo aver eliminato il sudafricano Lloyd Harris, affronterà lo statunitense Mackenzie McDonald. Nell'altra semifinale, oggi il diciannovenne altoatesino Jannik Sinner se la vedrà con l'americano Jenson Brooksby, un anno più grande, entrato nel suo primo torneo Atp 500 grazie a una wild card.

"Sto giocando bene ogni match, ma quest'ultimo in maniera particolare - ha spiegato Nishikori, 31 anni, vincitore a Washington nel 2015, uscito ai quarti di finale del torneo olimpico a Tokyo 2020 -. Spero di mantenere queste sensazioni per un paio di settimane ancora fino all'US Open. Ho grande fiducia". L'ultima semifinale affrontata dal giapponese risale all'aprile 2019 a Barcellona, tre mesi dopo la sua ultima finale, quando a Brisbane conquistò il più recente dei suoi dodici titoli in carriera. McDonald invece ha la possibilità di raggiungere la sua prima finale Atp in carriera. (ANSA-AFP).