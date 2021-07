Tokyo: n.1 tennis Djokovic parteciperà alla Olimpiadi

Il numero uno del mondo del tennis Novak Djokovic ha annunciato che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo, aprendo la strada al primo Golden Grand Slam di un giocatore maschile. "Ho prenotato il mio volo per Tokyo e mi unirò con orgoglio al #TeamSerbia per le Olimpiadi", ha twittato Djokovic. Il serbo ha già vinto i titoli Australian Open, French Open e Wimbledon quest'anno e ha bisogno solo dell'oro olimpico e degli US Open per diventare il primo uomo a spazzare via il Golden Grand Slam. L'annuncio del 34enne è arrivato appena quattro giorni dopo aver messo in dubbio la sua partecipazione ai Giochi. Dopo aver sconfitto Matteo Berrettini domenica per il sesto titolo di Wimbledon e il ventesimo titolo del Grande Slam in carriera, Djokovic ha ammesso di essersi raffreddato nel fare il viaggio, dicendo che la possibilità di andare a Tokyo era "50/50"