Nadal in campo a fine mese, prima volta a Washington

Rafael Nadal, assente per rinuncia a Wimbledon ed alle Olimpiadi di Tokyo, tornerà nel circuito Atp al torneo di Washington, in programma dal 31 luglio all'8 agosto. Lo hanno annunciato con una nota gli organizzatori: "La strada di Rafa verso gli US Open inizia a Washington".

"Sono molto felice di venire a Washington per la prima volta, è un torneo che volevo giocare", ha detto Nadal, citato nel comunicato. "Sono felice di tornare in campo, Washington deve essere il miglior inizio possibile per il mio tour estivo americano", ha aggiunto il 35enne numero 3 del mondo.

Nadal aveva annunciato il 17 giugno il suo forfait da Wimbledon e dai Giochi di Tokyo, decisione presa pochi giorni dopo la sconfitta nelle semifinali del suo torneo preferito, il Roland-Garros, contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic (3-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-2 ).

Il torneo di Washington, un ATP 500, serve tradizionalmente come preparazione per gli US Open, che si svolgeranno dal 30 agosto al 12 settembre e che Nadal ha vinto quattro volte, l'ultima nel 2019.