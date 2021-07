Tokyo:Sinner rinuncia a Giochi "mi concentro sulla crescita"

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Jannik Sinner rinuncia alle Olimpiadi. Lo ha annunciato il tennista azzurro sui social. "Non è stata una decisione facile da prendere ma ho deciso di non partecipare ai Giochi quest'anno. Rappresentare il mio paese è un privilegio ed un onore e spero di poterlo fare per tanti anni - le parole del giovane tennista -. La decisione è stata dettata dal fatto che non ho giocato il mio miglior tennis durante gli ultimi tornei e devo concentrare sulla mia crescita".