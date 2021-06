Wimbledon: Cecchinato, Sinner e Travaglia eliminati

Primi azzurri in campo a Wimbledon e primi verdetti. Avanza al secondo turno Andreas Seppi che ha battuto il portoghese Joao Sousa con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-5, 6-2. Subito eliminato invece Jannik Sinner. Il diciannovenne altoatesino è stato battuto, in rimonta, dall'ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 5-7, 6-3, 7-5, 6-3. Eliminati al primo turno del torneo di Wimbledon anche Marco Cecchinato e Stefano Travaglia. Il 28enne palermitano, n.86 ATP, è stato sconfitto 6-3 6-4 6-0, in poco più di un'ora e tre quarti, dal britannico Liam Broady, n.143 del ranking, in gara grazie ad una wild card. Travaglia, n.88 ATP, è stato eliminato con il punteggio di 6-3 2-6 6-4 6-4, in due ore 42 minuti, dallo spagnolo Pedro Martinez, n.107 del ranking.

Esordio vincente, in due ore di gioco, per Novak Djokovic nel torneo di Wimbledon 2021. Il serbo vincitore dell'ultima edizione, quella del 2019, ha battuto il britannico Jack Draper per 4-6 6-1 6-2 6-2. Al secondo turno 'Djoko' se la vedrà con il vincitore di Anderson-Barrios Vera. Tre, invece, i match conclusisi finora nel singolare femminile. Questi i risultati: Lauren Davis (Usa) b. Jodie Burrage (Gbr) 6-2, 6-1 Garbine Muguruza (Spa) b. Fiona Ferro (Fra) 6-0, 6-1 Aryna Sabalenka (Bie) b. Monica Niculescu (Rom) 6-1, 6-4

Il greco Stefanos Tsitsipas, n.4 del mondo e finalista al Roland Garros, è stato eliminato al primo turno di Wimbledon, battuto dallo statunitense Frances Tiafoe, n.57 del ranking internazionale, per 6-4, 6-4, 6-3. A 22 anni, è la terza volta su quattro partecipazioni che Tsitsipas cade al primo turno sull'erba di Wimbledon che, evidentemente, almeno per ora non gli si addice