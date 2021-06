Tennis: Eastbourne; Camila Giorgi in semifinale

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Secondo successo della settimana su una top ten per Camila Giorgi che è approdata nelle semifinali del "Viking International", torneo WTA 500 in corso sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna (ultimo appuntamento del circuito rosa insieme a Bad Homburg per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon).

Nei quarti la 29enne di Macerata ha sconfitto per 7-6(5) 0-6 6-4, in due ore e 18 minuti di partita, la bielorussa Aryna Sabalenka, n.4 del ranking e prima favorita del seeding. "E' stata una partita dura ma penso di aver giocato davvero ad un buon livello. Avevo bisogno di una vittoria come questa", le parole a caldo di Giorgi che domani in semifinale troverà l'estone Anett Kontaveit, n.27 del ranking. (ANSA).