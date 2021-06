Federer riparte da Halle: 'Sono pronto per l'erba'

"Ora comincia il periodo più importante per me": parola di Roger Federe che dopo essersi ritirato agli ottavi del Roland Garros tornerà in campo da lunedì al torneo di Halle sull'erba."Voglio mostrare il mio miglior tennis sull'erba e giocare per vincere", ha detto in una conferenza stampa virtuale.

"So che sull'erba mi trovo subito a mio agio - le sue parole - mi bastano poche ore per riadattarmi". I suoi principali avversari ad Halle saranno il tedesco Alexander Zverev e il numero due del mondo Daniil Medvedev. "Una vittoria dimostrerebbe che sono sulla strada giusta per ritrovare fiducia - ha concluso Federer - ma la cosa più importante è che non mi faccia male".