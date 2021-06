Alexander Zverev (n. 6 del ranking mondiale) ha raggiunto per la prima volta la semifinale al Roland Garros, battendo nettamente lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.46) con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-1. Il 24enne tedesco, finalista dell'ultimo US Open, contenderà l'accesso in finale al vincitore della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il russo Daniil Medvedev.