Parigi: Coco Gauff ai quarti di finale per prima volta

Coco Gauff, 25esima al mondo e astro nascente del tennis americano a 17 anni, si è qualificata al Roland Garros per il suo primo quarto di finale del Grande Slam dopo aver eliminato la tunisina Ons Jabeur (26esima al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-1 in 53 minuti. "Sono super felice, ho giocato davvero bene!" ha detto Gauff.

Nel prossimo turno affronterà la ceca Barbora Krejcikova (33°) che giocherà anche lei, a 25 anni, il suo primo quarto di un Grande Slam. Raggiungendo gli ottavi di finale sulla terra parigina, Gauff aveva eguagliato la sua migliore prestazione in un Grande Slam di sabato, già ottenuta due volte (Wimbledon 2019, Australian Open 2020). L'americana, vincitrice del torneo juniores Roland-Garros nel 2018, ha aggiunto a maggio a Parma, una settimana prima dell'inizio del Roland Garros, un secondo trofeo alla sua lista dopo quello di Linz 2019. La settimana precedente era arrivata alle semifinali a Roma. "Parma mi ha dato molta fiducia. Mi ha insegnato a controllare la pressione sui punti importanti", ha commentato la tennista Usa. L'anno scorso ha perso al secondo turno al Roland Garros. Ha raggiunto gli ottavi in Australia, ma è stata eliminata al primo turno agli US Open.