Tennis: Naomi Osaka si ritira dal Roland Garros

Naomi Osaka, n.2 al mondo, ha annunciato su twitter che si ritira dall'Open di Francia. Una scelta drastica, che viene dopo giorni di polemiche e tensioni al Roland Garros per la sua decisione di non partecipare alle previste conferenze stampa, costatale già una multa e la minaccia di essere squalificata. Un rischio che ha voluto anticipare: "La cosa migliore per il torneo, per gli altri giocatori e per il mio benessere è che mi ritiri, in modo che tutti possano tornare a concentrarsi sul tennis", scrive la giapponese.

La 23enne Osaka ieri era stata multata di 15.000 dollari e minacciata di squalifica dagli organizzatori del torneo dopo aver rifiutato di tenere una conferenza stampa obbligatoria dopo la sua vittoria al primo turno. Alla vigilia del Roland Garros aveva detto che a volte le interviste post-partita erano simili a "prendere a calci le persone quando sono a terra" e che hanno avuto un effetto dannoso sulla sua salute mentale. "Non ho mai voluto essere una distrazione e accetto che il mio tempismo non fosse l'ideale e che il mio messaggio avrebbe potuto essere più chiaro - prosegue il messaggio su twitter di Osaka, quattro volte vincitrice del titolo del Grande Slam -. La verità è che ho sofferto di attacchi di depressione dopo US Open 2018 e ho avuto davvero difficoltà a farcela. Qui mi sentivo vulnerabile e ansiosa, quindi ho pensato che era meglio prendermi cura di me stessa ed evitare le conferenze stampa. L'ho annunciato preventivamente perché ritengo che certe regole siano piuttosto obsolete e volevo evidenziarlo".