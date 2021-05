Parigi: Herbert ko, Sinner passa al secondo turno

Sia pure a fatica, Jannik Sinner ha superato il primo turno al Roland Garros di Parigi. Il 19enne di Sesto Pusteria, n.19 Atp e 18/a testa di serie, dopo una lunga battaglia durata cinque set, si è imposto sul francese Pierre-Hugues Herbert, n.85 del ranking, che aveva già battuto negli ottavi sul veloce indoor di Colonia nell'ottobre dell'anno scorso. Di 6-1, 4-6, 6-7 (4-7), 7-5, 6-4, il punteggio a favore del giovane azzurro, che dunque prosegue la propria avventura sulla terra francese. Al secondo turno per Sinner sarà derby con il ligure Gianluca Mager, il quale si è imposto in tre set (6-2, 3-6, 6-4, 7-5) sul tedesco Peter Gojowczyk, entrato nel tabellone come lucky loser. Tra i due italiani non ci sono precedenti.