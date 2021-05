I dubbi di Djokovic, senza pubblico non so se vado a Tokyo

Novak Djokovic è incerto sulla sua partecipazione ai giochi olimpici di Tokyo. A 'raffreddare' il serbo è la sempre più probabile assenza di pubblico. "Ho intenzione di giocare alle Olimpiadi, se gli spettatori sono ammessi. In caso contrario, ci penserò due volte prima di partecipare", ha detto dopo la qualificazione alle semifinali del torneo di Belgrado. Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo hanno già bandito gli spettatori stranieri e per fine giugno è prevista una decisione sulla presenza del pubblico locale.

Djokovic non è la prima stella del tennis a esprimere dubbi sulla sua partecipazione alle Olimpiadi. Rafael Nadal e Serena Williams hanno recentemente dichiarato di non essere sicuri di partecipare ai Giochi. E titubante è anche Roger Federer come le star giapponesi Naomi Osaka e Kei Nishikori. Diverse parti del Giappone sono in stato di emergenza a causa di un aumento delle infezioni da coronavirus e il pubblico giapponese è ampiamente contrario a ospitare i Giochi questa estate. Gruppi di medici hanno avvertito che l'evento di massa potrebbe introdurre nuove varianti in Giappone e mettere a dura prova le risorse mediche mentre il paese combatte una nuova ondata del virus.