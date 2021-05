Ranking Atp; 9 azzurri tra i top 100, sale Musetti

Ad una settimana dal via del Roland Garros, il secondo slam della stagione, non cambia la top 10 della classifica mondiale Atp, guidata da Novak Djokovic davanti al russo Daniil Medvedev e a Rafa Nadal. Matteo Berrettini, miglior italiano del ranking, resta nono. L'Italtennis mantiene due giocatori fra i primi 20, quattro nei 30 e nove tra i top 100. Due passi indietro per Jannik Sinner, ora numero 19, mentre sono stabili Lorenzo Sonego al 28/o posto ("best" eguagliato) e Fabio Fognini al 29/o. Grazie alla semifinale a Lione, Lorenzo Musetti (a 19 anni appena compiuti il più giovane giocatore nella Top 100) guadagna dodici posizioni e si porta al 76/o posto, suo nuovo best ranking, subito davanti a Stefano Travaglia (77/o, -1). Salvatore Caruso resta 81/o e Gianluca Mager risale un gradino (n.85), mentre perde due posizioni Andreas Seppi (95/o). Appena fuori dai primi cento rimane Marco Cecchinato, al numero 104.