Open d'Italia: crollo Osaka, eliminata al 2/o turno

Naomi Osaka, n.2 del circuito WTA, è stata eliminata al secondo turno degli Internazionali in due set dalla statunitense Jessica Pegula con il risultato di 7-6, 6-2 in un'ora e 29 minuti di gioco. Esordio positivo per la n.1 al mondo WTA Ashleigh Barty che al secondo turno batte con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 19 minuti Jaroslava Shvedova che al primo round aveva eliminato l'azzurra Martina Trevisan. La tennista australiana approda dunque agli ottavi di finale.