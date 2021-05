Lorenzo Sonego si aggiudica il derby azzurro del secondo turno degli Internazionali di Roma battendo in due set Gianluca Mager con un doppio 6-4 in un'ora e 26 minuti di gioco. Agli ottavi affronterà Dominic Thiem che ha superato in due ore e 33 minuti Marton Fucsovics con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-0.