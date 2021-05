Open d'Italia, Berrettini supera il primo turno

Esordio sofferto ma positivo per Matteo Berrettini al Foro Italico. Agli Internazionali, il tennista romano ha battuto in un match del primo turno il georgiano Nikoloz Basilashvili in tre set, per 4-6, 6-2,6-4 in due ore e 5 minuti di gioco. Nel secondo turno Berrettini affronterà l'australiano John Millman, sperando di poter accedere alle fasi finali in cui è prevista la presenza del pubblico sugli spalti, seppur con una capienza limitata.

"Non è stato facile. Arrivavo da Madrid, dove c'era gente che urlava. Sono abituato a vedere questo campo pieno di gente che tifa per me. Dobbiamo cercare di vincere la prossima partita, perché così almeno ci sarà il pubblico", ha osservato Berrettini subito dopo la partita vinta. "Piano piano è andata sempre meglio - ha spiegato commentando il match -. Era il primo turno, dopo la finale di un torneo che si giocava in condizioni totalmente diverse, ma mentalmente sono rimasto in partita".