Tennis: Roma apre al pubblico 'luce in fondo a tunnel'

Gli Internazionali di tennis, Open. Nel vero senso della parola. Era la notizia che tifosi e appassionati aspettavano: dagli ottavi di finale di giovedì sarà consentito l'ingresso a ogni impianto di gioco per il 25% della capienza. È quanto prevede il provvedimento del governo recapitato stamane alla Federazione italiana tennis poco prima della conferenza stampa di presentazione della 78esima edizione che andrà in scena al parco del Foro Italico dal 9 al 16 maggio. A sigillare la decisione di Palazzo Chigi ci ha pensato quindi la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, che nel suo intervento di stamane ha sottolineato che "gli Internazionali negli anni sono diventati un appuntamento assai atteso, una delle vetrine più importanti del nostro Paese, e che dà il via all'inizio della primavera sportiva. Non solo in senso climatico ma anche metaforico.

Gli Internazionali riaprono lo sport al pubblico e sono il raggio di luce in fondo al tunnel". Entusiasta il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi: "Ringrazio la sottosegretaria Vezzali - ha detto il numero uno della Fit - a nome delle decine di migliaia di persone che beneficeranno di questa decisione, per l'impegno e la tenacia che ci ha consentito di poter ammettere il pubblico alla manifestazione anche se in misura ridotta. Una decisione che abbiamo cercato in ogni modo, significativa per l'importanza e la storia del torneo. Una notizia auspicata da tutto il mondo dello sport. Siamo felici di essere stati il primo sport in Italia ad aver ricevuto questa deroga dal governo, possiamo dimostrare che il nostro Paese si avvia alla normalità". Ingresso, tra l'altro, consentito "con una FFP2 e distribuiremo gel igienizzanti a go-go in modo tale che non ci siano problematiche di nessun tipo", sottolinea Binaghi, rilevando che "non solo come sport giocato ma anche come tipologia di spettatori, il nostro sport credo che abbia dei coefficienti di sicurezza assoluti, se non i più marcati dell'intero movimento sportivo italiano e mondiale". Poi Binaghi è passato ai conti, perché non tutti beneficeranno dell'ingresso visto il contingentamento dei ticket: "Per chi ha acquistato i biglietti privilegeremo prima gli sponsor, poi gli abbonati e poi chi ha acquistato prima i ticket. Chi aveva acquistato i biglietti lo ha fatto col supervoucher dell'edizione scorsa. Se non potrà usufruirne qui potrà decidere di usarlo anche per Atp Finals, Next Gen o per la prossima edizione degli Internazionali. Altrimenti si potrà chiedere il rimborso".

Prevista la capienza massima di 5.500 persone (distribuite nei diversi cluster) per gli ottavi, il giorno con più match tra quelli aperti al pubblico: "Una decisione importante - riconosce la sindaca di Roma Virginia Raggi - Farlo in sicurezza in piena pandemia è un grande successo di tutti. Stiamo lavorando già per garantire la massima accoglienza a tutti. È un grande segno di ripartenza e rilancio. È il segnale che ci voleva. Roma non si è mai tirata indietro". Il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, ha invece annunciato importanti novità sull'annosa questione della copertura del Centrale dopo che si è sbloccato l'iter di valutazione dei progetti e l'individuazione dei membri di commissione: "L'auspicio è che si possa fare presto, ma che si possa anche scegliere il progetto più bello e compatibile con il Parco del Foro Italico". Saranno presenti tutti i top player, ad eccezione dell'annunciato forfait di Roger Federer. Wild card azzurre a Travaglia, Caruso, Musetti, uno tra Cecchinato e Mager nel maschile, Camila Giorgi, Trevisan e Cocciaretto nel femminile. L'intero torneo in live sarà visibile su Supertennis e SuperTenniX, una piattaforma OTT in cui tutti gli abbonati potranno vedere tutti i match integrali di tutti i campi dei grandi tornei ATP e WTA, anche on demand.