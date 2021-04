Tennis: Berrettini vince il Serbia Open

Matteo Berrettini ha vinto il Serbia Open, torneo Atp 250 che si è giocato a Belgrado. In finale il tennista romano ha superato in tre set il russo Aslan Karatsev con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-6 in 2 ore e 30 minuti di partita. Per Berrettini si tratta del quarto titolo vinto in carriera.