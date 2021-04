Jannik Sinner non si ferma e vola in semifinale al torneo ATP 500 di Barcellona. Nei quarti l'altoatesino ha battuto il russo Andrey Rublev, n.7 del mondo, in due set: 6-2, 7-6(8/6). E' Stefanos Tsitsipas, n.5 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding, l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale del 'Barcelona Open' di tennis. Nel suo quarto di finale il greco ha battuto con un doppio 6-3 il canadese Felix Auger-Aliassime, n.20 ATP e decima testa di serie.