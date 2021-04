Tennis, Barcellona: Musetti supera spagnolo Lopez

Esordio più che convincente per Lorenzo Musetti nel "Barcelona Open Banc Sabadell", ATP 500 in corso sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899.

Sulla "Pista Rafa Nadal", il 19enne di Carrara, n.87 del ranking e in gara grazie a una wild card, ha battuto 6-4 6-3, in appena 69 minuti di partita, il 39enne mancino spagnolo Feliciano Lopez, n.61 ATP, mai affrontato prima in carriera.

Un vero e proprio confronto generazionale considerando i vent'anni di differenza Al secondo turno Musetti dovrà vedersela con un altro Next Gen, il canadese Felix Auger-Aliassime, 20enne di Montreal, n.20 ATP e decima testa di serie. Nel tardo pomeriggio, sullo stesso palcoscenico, Jannik Sinner, n.19 ATP ed undicesima testa di serie, trova dall'altra parte della rete per la prima volta il bielorusso Egor Gerasimov, n.77 ATP.

In tabellone c'è anche Fabio Fognini. Il 33enne di Arma di Taggia, n.27 ATP e nono favorito del seeding, reduce dai quarti nel "1000" di Monte-Carlo, esordirà mercoledì direttamente al secondo turno contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, n.147 ATP, proveniente dalle qualificazioni.