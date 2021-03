Tennis, Miami: qualificati Lorenzi e Fabbiano

Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano si sono qualificati per il torneo Atp di Miami, primo Atp Masters 1000 stagionale. Sono così otto gli azzurri nel tabellone principale, avendo invece mancato l'accesso Federico Gaio e Matteo Viola.

Il 39enne Lorenzi, n.157 Atp, ha sconfitto per 6-4, 6-4, il giocatore di Taipei Jason Jung. Fabbiano ha avuto la meglio per 5-7, 6-2, 7-5 lo statunitense Jenson Brooksby, n.231 ATP.