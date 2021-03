Tennis: Monterrey, vince la 18enne canadese Fernandez

La canadese Leylah Fernandez ha vinto il torneo di tennis Wta di Monterrey, in Messico, battendo in finale la svizzera Viktorija Golubic in due set per 6-1 6-4. Ci sono voluti un'ora e ventinove minuti alla 18enne n.88 al mondo per superare la 28enne n.102. Per la Fernandez è la prima vittoria in un torneo Wta.