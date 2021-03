Tennis: Acapulco, Musetti ko in semifinale contro Tsisipas

E' finita a un passo dalla finale l'avventura di di Lorenzo Musetti al torneo Atp 500 di Acapulco. Ma per il 19enne tennista di Carrara è come aver vinto. In un colpo solo infatti il giovanissimo toscano è salito sul palcoscenico del grande tennis internazionale, lasciando il segno su atleti ben più navigati di lui, e contemporaneamente è approdato nella top 100 mondiale.

Sui campi in cemento di Acapulco, Musetti si è arreso in semifinale al campione greco Stefanos Tsitsipas, con il punteggio di 6-1 6-3, un'ora di gioco dura nella quale il talento azzurro ha entusiasmato il pubblico messicano che ad un certo punto ha cominciato a sostenerlo. E quando Musetti ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un lieve infortunio, dalle tribune si sono levati cori di incitamento e una standing ovation di incoraggiamento. La partita non era facile e lo stesso Musetti ne era consapevole. Tsitsipas è un osso duro e benché solo 22enne è anche molto esperto: è già alla sua terza semifinale nel 2021 (la 26esima in carriera) dopo Australian Open e Rotterdam