Impresa di Elisabetta Cocciaretto nel secondo turno dell'"Abierto Zapopan 2021", nuovo torneo WTA 250 che si sta disputando sul cemento del Panamerican Tennis Center di Guadalajara, in Messico. La 20enne di Fermo, n.134 WTA, promossa dalle qualificazioni, ha eliminato per 7-5 7-5 l'argentina Nadia Podoroska, n.46 WTA e prima favorita del seeding. Nella serata italiana Cocciaretto tornerà in campo per i quarti: affronterà la statunitense Lauren Davis, n.83 del ranking.