Atp Marsiglia: 2-0 a Gaston, Sinner ai quarti

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del torneo Atp di Marsiglia, battendo in due set per 6-4, 6-1 il francese Hugo Gaston, n.166 del ranking e in gara con una wild card. "Nel secondo set ho cercato di giocare in maniera profonda - ha spiegato l'altoatesino -. Il mio primo obiettivo è continuare a migliorare. Mi piace giocare sul veloce e indoor: non vedo l'ora di tornare in campo per i quarti". Venerdì Sinner si giocherà un posto nelle semifinali nella sfida col vincente del match tra il russo Daniil Medvedev, n.3 Atp e favorito del torneo, e il bielorusso Egor Gerasimov, n.76 del ranking.