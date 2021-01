Torneo Abu Dhabi apre 2021, azzurra Trevisan subito ko

Ad Abu Dhabi il torneo WTA 500 apre la stagione 2021 del tennis. Ma comincia male l'avventura di Martina Trevisan nell'Open dotato di un montepremi di 565.530 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dello Zayed Sports City International Tennis Centre, negli Emirati Arabi Uniti: la 27enne fiorentina, n.85 del ranking, è stata sconfitta 6-3 6-3, in un'ora e 23 minuti di gioco, dalla kazaka Yulia Putintseva, n.28 WTA e 13esima testa di serie. Esordio nel torneo anche per Jasmine Paolini che affronterà la canadese Leylah Fernandez, n.88 del ranking, mai affrontata in precedenza.