Tennis: Spadafora,Atp Torino occasione ripartenza per Italia

"Le Atp Finals apriranno una stagione di grande sport internazionale nel nostro Paese". A dirlo il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, a commento del passaggio di testimone da Londra a Torino delle Atp Finals, "un'eccezionale occasione per la ripartenza dell'Italia" che "daranno a Torino e al Piemonte un posto speciale nel cuore degli appassionati del tennis in tutto il mondo". "Il grande lavoro di squadra di Fit, Città di Torino e Regione Piemonte, col sostegno del Governo - aggiunge - ha reso possibile questo importante risultato".