Tennis: Medvedev al n.4 del ranking, scavalcato Federer

Daniil Medvedev, vincitore domenica del Masters 1000 a Parigi, è salito al quarto posto della classifica ATP scavalcando Roger Federer, sceso al numero 5. Il russo ha così eguagliato la sua migliore classifica in carriera, raggiunta a settembre 2019.

In vetta rimane Novak Djokovic. A 33 anni il serbo ha concluso la sesta stagione come numero 1 del mondo, eguagliando il record dell'americano Pete Sampras. Invariate anche le posizioni di rincalzo, con Rafael Nadal n.2 e Dominic Thiem n.3.

Due gli italiani nei primi 20: Matteo Berrettini decimo (invariato) e Fabio Fognini diciassettesimo (-1).

Il progresso migliore nella Top 20 è del canadese Milos Raonic, con un guadagno di tre posizioni (14/o), grazie alla semifinale raggiunta a Parigi. (ANSA).