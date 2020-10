Tennis: Schwartzman e migliori azzurri a torneo Atp Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 06 OTT - Dopo gli Internazionali di Roma, torna il grande tennis in Italia con il circuito Atp 250 che arriva per la prima volta in Sardegna. Dal 12 al 18 ottobre i campi in terra rossa del Forte Village di Santa Margherita di Pula, a 40 km da Cagliari, ospitano il "Forte Village Sardegna Open", organizzato dalla Fit e unico torneo Atp che si svolge in Italia nel 2020 oltre a Roma.

E' stato presentato stamani dal presidente della Fit, Angelo Binaghi, nella sua Cagliari. "Per la Sardegna si tratta di un evento straordinario, irripetibile, non si è mai visto un torneo di tennis - il terzo sport più seguito in tv al mondo - così importante da queste parti. Il circuito mondiale - ha detto Binaghi - è partito da New York e dopo Roma, Amburgo, Parigi, sbarca a Pula, grazie anche alla Regione Sardegna e al Forte Village. Un torneo che darà una grandissima visibilità alla Sardegna, la mia terra. Questa volta abbiamo davvero esagerato", sorride il presidente della Fit.

Con un montepremi di 271mila euro, il torneo vede tra gli iscritti il numero 14 al mondo, l'argentino Diego Schwartzman, finalista agli internazionali di Roma, ancora in corsa al Roland Garros. Tra i favoriti anche il serbo Dusan Lajovic e il norvegese Casper Ruud, rispettivamente 24 e 25 del ranking Atp.

Il tennis italiano sta vivendo un momento magico e anche in Sardegna ci saranno tanti azzurri. "Si sono già iscritti - annuncia Binaghi - Seppi, Sonego, Mager, Caruso. Noi daremo due wild card a Cecchinato e Musetti, grande speranza del tennis italiano, e aspettiamo anche Fognini". Il torneo sarà a porte chiuse per il pubblico ma verrà trasmesso in diretta da SuperTennis. (ANSA).