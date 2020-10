Imprese Sinner e Trevisan, nei quarti a Parigi

Dopo Martina Trevisan anche Jannik Sinner approda ai quarti di finale del Roland Garros. L'azzurro negli ottavi di finale ha battuto il tedesco Alexander Zverev in quattro set con il punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 6-3. Impresa di Martina Trevisan che negli ottavi di finale ha battuto l'olandese Kiki Bertens con un doppio 6-4. Simona Halep, n.2 del ranking femminile e favorita per il successo finale, è stata spazzata via negli ottavi di finale al Roland Garros dalla giovane Iga Swiatek (n.54) in due set 6-1, 6-2 ed appena in 1h08' di gioco. La 19enne polacca, che lo scorso hanno - sempre negli ottavi - aveva resistito appena tre quarti d'ora contro Halep, si è così presa una clamorosa rivincita. Per il suo primo quarto di finale nel Grande Slam, Swiatek affronterà Kiki Bertens o Martina Trevisan.