Open Italia: Musetti eliminato, passa Koepfer

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Dopo aver eliminato Wawrinka e Nishikori, per Lorenzo Musetti gli Internazionali Open Bnl d'Italia si chiudono con il tedesco Dominik Koepfer. Sotto gli occhi attenti del numero uno al mondo Novak Djokovic, in tribuna al Pietrangeli per osservare il suo prossimo avversario ai quarti, il 18enne di Carrara cede in due set con il punteggio di 6-4 e un impietoso 6-0 finale in un'ora 11 minuti. (ANSA).